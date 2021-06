Segundo o site Sueddeutsche Zeitung, a Audi vai lançar o último carro com motor a combustão em 2026. Esta informação parece descabida, mas faz todo o sentido quando pensamos que a marca alemã pretende, nos próximos 10/15 anos, abandonar de vez este tipo de motorização.

Outro dado que pode ter uma grande influência no fim dos motores a combustão dentro do capot dos carros da Audi é a chegada da tão temida norma Euro 7 em 2025. Para quem não conhece, esta norma pretende reduzir entre 5 e 10 vezes as emissões poluentes face à atual norma Euro 6. Perante este “aperto” desmedido, será necessário um grande investimento no desenvolvimento de novas tecnologias para tornar os motores ainda mais ecológicos.

No entanto, relembramos que, em março, a Audi decidiu suspender o desenvolvimento de novos motores a combustão, continuando apenas a evoluir a atual gama de motorizações. Já nessa altura Marcus Duesmann, CEO da Audi, revelou que seria um verdadeiro desafio cumprir as normas Euro 7.

Afinal, em que ficamos? Apesar de ainda não haver uma confirmação oficial da Audi sobre esta notícia, a mesma fonte indica que a próxima geração do Audi Q3 será o último modelo a estar disponível com motores a combustão e, após esse, serão todos 100% elétricos.

Fonte: Sueddeutsche Zeitung