O Ferrari 250 GTO, um dos clássicos mais apetecíveis para os colecionadores de automóveis, é a “personagem principal” de um livro que explora todos os detalhes do modelo.

O Ferrari 250 GTO é, sem dúvida, um dos clássicos mais adorados pelos colecionadores de automóveis e deu origem a uma sigla que perdura até aos dias de hoje. Agora, a Porter Press International publicou um livro denominado “Ultimate Ferrari 250 GTO”, cujo autor é James Page, que pretende explorar a história do mítico modelo italiano. Introduzido em 1962, o 250 GTO deu 3 títulos de campeão mundial à Ferrari e manteve o seu estatuto inalterado, não apenas devido à competição, mas também pela beleza, requinte, engenharia e condução.

Foi exatamente estes “pilares” que lhe deram a reputação que tem hoje e que o tornou no carro mais desejado do mundo, algo que é confirmado pelos preços a pagar pelas poucas unidades existentes. O livro inclui várias fotografias, muitas que nunca foram publicadas, numa produção de dois volumes que explora até ao mais pequeno detalhe do 250 GTO. Por fim, serão ainda lançadas duas edições limitadas do livro: Limited Edition, onde apenas vão ser criadas 750 peças, todas elas numeradas e assinadas pelo autor e Collector’s Edition, limitado a 100 unidades, que serão numeradas e assinadas pelo autor James Page, Keith Bluemel, historiador da Ferrari reconhecido a nível mundial, David Piper e Peter Sutcliffe. Por fim, o preço base é de 450 libras, cerca de 523 euros.