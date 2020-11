Numa altura em que existem cada vez mais empresas a investir em tecnologia de condução autónoma, como a Tesla ou a Waymo, há algumas que caíram no esquecimento. É o caso da Uber que tem a Advanced Technologies Group, uma divisão criada em exclusivo para o desenvolvimento de veículos com condução autónoma. Contudo, parece que o gigante da mobilidade quer desfazer-se desta divisão e, ao que tudo indica, já tem uma empresa interessada.

A Aurora Innovation, uma start-up norte-americana, já se encontra em negociações com a Uber para a aquisição desta divisão, porém, não são conhecidos os contornos do negócio. Para já não há informações sobre os avanços ou recuos das conversações, mas ainda há uma hipótese do negócio cair por terra. De referir que a Aurora Innovation está interligada com o mundo automóvel, visto que é gerida por três homens com um currículo bem recheado. De facto, todos eles passaram por áreas de desenvolvimento de veículos de condução autónoma na Google, Tesla e na própria Uber.