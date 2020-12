A Uber voltou a inovar e, desta vez, com o novo serviço Uber Assist. Este nasce de uma parceria com a Associação Salvador e procura satisfazer as necessidades de pessoas com diferentes tipos de deficiências físicas, intelectuais ou sensoriais. Para tal, o Uber Assist vai ser realizado com motoristas formados para lidar com as especificidades dos clientes para que a viagem corra em segurança.

“Acreditamos que o acesso à tecnologia e soluções de mobilidade segura e flexível deve acontecer para todos. Este é um primeiro passo para contribuir para uma mobilidade mais inclusiva e continuaremos a trabalhar lado a lado com a Associação Salvador para desenvolver esta oferta. Sabemos que o caminho não acaba aqui, mas este é um passo importante para que as viagensUbersejam cada vez mais viagens para todos”, anuncia odiretor-geral daUberem Portugal, Manuel Pina.

No entanto, a Uber faz questão de referir que ainda há muito caminho a percorrer para que este serviço esteja, realmente, ao alcance de todas as pessoas. Quanto ao preço, a tipologia é semelhante à utilizada no UberX. “Ainda não é possível actualmente porque não existe um número de carros adaptados suficientes, por isso, deixamos o apelo a todas as pessoas que tenham carros adaptados e interesse em efectuar estes serviços para contactar a Uber e mostrarem interesse em fazer parte de uma futura frota acessível. Caminhamos juntos para um Portugal mais acessível e inclusivo a todos”, acrescenta Salvador Mendes de Almeida, da associação Salvador.