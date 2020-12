A TVR anunciou que chegou a acordo com o governo do País de Gales para começarem os trabalhos de renovação da fábrica de Ebbw Vale durante o início do próximo ano. A TVR começará os trabalhos logo em janeiro e estes focar-se-ão, essencialmente, na renovação da estrutura já existentes.

No entanto, está também prevista a construção de uma nova área para a produção do muito aguardado e regressado Griffith. Nesta fase inicial da nova TVR, e após conclusão das obras, deverão trabalhar cerca de 80 pessoas naquela unidade. No entanto, quando o Griffith avançar para a produção, este número deverá aumentar para 200.

O Griffith é o modelo essencial para o relançamento da marca britânica cujo plano para os primeiros 18 meses poderá vir a incluir um regresso à competição. O novo Griffith deverá utilizar o motor V8 do Ford Mustang, numa versão “puxada” para os 500 cavalos. Até ao momento foi apenas produzida uma unidade de testes, também utilizada em eventos.