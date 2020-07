Diz o povo que “somos tão pobres que ao invés de trocar de carro, trocamos de matrícula” e com a entrada em vigor do novo modelo a corridas às novas chapas é impressionante!

As razões são várias e vão da vaidade (“acho que ficma mais giras no carro”), à chica esperteza (“é pá, não se sabe o ano e o mês do carro, é mais fácil despachar o carro), da ignorância (“então não é obrigatório mudar?”) à razão mais simples… “apeteceu-me”.

Porém, como em tudo na vida, há regras para as novas chapas de matrícula e os mais velozes que correram para ter as novas sem data e sem a faixa amarela, estão dentro de uma camisa de sete varas: se as matrículas não respeitarem as regras do IMT, está a cometer um ilícito, receberá uma multa que pode ir dos 120 aos 600 euros e quando for á inspeção, leva o carimbo vermelho e terá de regressar com outra chapa de matrícula. Ou seja, vai gastar mais uma taluda depois da multa. Ah! pois é!

As novas chapas passam a ter fundo branco, com a barra azul e o símbolo da União Europeia e de Portugal, mas sem a barra amarela com a referência ao mês e ano de matrícula. Depois, temos dois grupos de letras com um grupo de algarismos a meio dos dois grupos de letras. Segundo o Decreto-Lei nº2 2/2020, na página 10 (que pode consultar, clicando aqui) as matrículas terão de ter todas as dimensões iguais à norma no que toca ao tamanho e ao espaço entre os caracteres. Em termos simples, os grupos AA 00 AA devem estar centrados vertical e horizontalmente, separados entre si por 10 mm e no local onde antes estavam os traços tem de estar um espaço de 20 mm.

Já conhece as novas matrículas?O novo modelo, que passou a ser obrigatório para todas as matrículas atribuídas a… Gepostet von GNR Guarda am Freitag, 29. Mai 2020

Ora, o artigo 5º do Decreto lei nº144/2012 diz que o incumprimento destas normas acarreta uma coima entre 120 e 600 euros e o chumbo na Inspeção Periódica Obrigatória. Portanto, tenha alguma atenção quando pensar em trocar as matrículas do seu carro, pense bem e dirija-se a locais certificados e que cumpram as regras senão o verão pode ficar-lhe mais caro do que estava á espera!

Já agora, dizer-lhe que as letras Y, K e W estão disponíveis (o que dá cerca de 28 milhões de configurações, o que vai durar 45 anos até esgotar) e que há combinações que não podem ser usadas para evitar malandrices…