O Aston Martin DB5 Vantage é um dos carros clássicos mais adorados da marca britânica. Conhecido por ser uma das estrelas dos filmes de James Bond, é também um clássico raro. Agora, a Nicholas Mee, concessionário especializado em modelos da Aston Martin, lançou uma verdadeira “bomba” ao anunciar um trio que apenas será vendido em conjunto: um Aston Martin DB5 Vantage Coupé, um Aston Martin DB5 Vantage Shooting Brake e um Aston Martin DB5 Vantage descapotável.

O mais conhecido, o DB5 Vantage Coupé, conheceu um total de 40 unidades com volante à direita. Porém, está longe de ser o mais raro deste trio. Com a carroçaria descapotável apenas foram produzidas 5 unidades, enquanto a shooting brake é um caso único encomendado por David Brown para que o mesmo pudesse, segundo se conta, transportar os cães e equipamento necessário para jogar polo. O trio vai marcar presença no London Concours, que se realiza entre os dias 8 e 11 de junho, e espera-se que rendam 6,5 milhões de euros.