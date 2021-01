A Bugatti começa 2021 da melhor maneira. A marca francesa entregou os três primeiros exemplares do Bugatti Divo destinados ao stand em Beverly Hills, Estados Unidos da América. Contudo, antes de chegarem aos respetivos donos, foram as “estrelas” de um vídeo na pista privada “The Thermal Club” na Califórnia. De relembrar que o Bugatti Divo está equipado com o motor W16 de 8.0 litros que debita uns impressionantes 1500 cavalos de potência e tem uma velocidade máxima limitada a 380 km/h. Com uma produção limitada a apenas 40 unidades, com o preço a começar nos cinco milhões de euros, este é um dos carros mais impressionantes da atualidade.