De acordo com a CML, os trabalhos de reparação do pavimento vão obrigar ao corte de trânsito na Segunda Circular na zona do Campo Grande.

A Câmara Municipal de Lisboa (CML) recorreu às redes sociais para anunciar que hoje (15 de julho) e amanhã (16 de julho) será realizado o corte de trânsito da Segunda Circular entre as 21 horas e as 6 h do dia seguinte. Esta medida é justificada por “trabalhos de reparação do pavimento rodoviário e da junta de dilatação do Viaduto do Campo Grande, no sentido S/N (Benfica-Aeroporto), entre o ramo de saída para o Campo Grande e o ramo de entrada do Campo Grande e da Rua Odette de Saint-Maurice”, revelou a autarquia.