A Mulliner, divisão dedicada à personalização dos Bentley mais exclusivos do mundo, celebrou o seu trabalho 1000.

A Mulliner, divisão especial da Bentley criada em 2014, comemorou o seu trabalho 1000. Ao longo destes últimos anos passaram pelas mãos dos engenheiros alguns dos Bentley mais exclusivos de sempre. O “1000” é um Bentley Bentayga, no mínimo extravagante, mas está longe de ser um dos mais exclusivos e espetaculares de sempre. Tal como poder ver na galeria em cima, a Mulliner satisfez os pedidos de um cliente que quis o exterior do seu SUV na cor roxa com o interior em pele castanha e creme. Debaixo do capot não recebeu nenhuma modificação, ou seja, está equipado com o motor V8 de 4.0 litros que debita 550 cv e 770 Nm de binário, potência suficiente para acelerar dos 0 aos 100 km/h em 4,5 segundos, enquanto a velocidade máxima é de 290 km/h.

“Desde 2014, a nossa equipa de design Mulliner recebeu em média três comissões por semana, algo que demonstra o quão popular os Bentley personalizados são. A equipa, liderada por Phill Dean, trabalhou em tudo, desde a pintura do Continental GT3 até às especificações e detalhes dos 12 carros da Blower Continuation Series. A única coisa que todos estes designs têm em comum é que são para clientes individuais – para além disso, cada um é tão único como os restantes”, comentou Paul Williams, Diretor da Mulliner e Motorsport. Na galeria em cima pode ainda ver o primeiro Mulliner alguma vez feito, um trabalho pedido por Oliver Ash, e outros trabalhos espeicais feitos pela Mulliner.