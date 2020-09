Tal como já tínhamos noticiado, a Toyota decidiu lançar um crossover de segmento B com base no Toyota Yaris. Enquanto na Europa temos de esperar até 2021 para o conhecer, o mesmo já se encontra disponível no mercado japonês. Se ao nível de motorização as soluções são idênticas, ou seja, o motor três cilindros 1.5 litros com o já conhecido sistema híbrido da marca nipónica, nas variantes ainda existem algumas dúvidas. Isto porque, o Toyota Yaris Cross para o mercado japonês foi revelado numa versão da Gazoo Racing com alguns acessórios exclusivos e desportivos.

Em primeiro lugar, salta à vista a utilização das três cores da GR: branco, preto e vermelho. De seguida, ganha jantes de 18 polegadas, um novo sistema de escape, palas nas vacas de roda personalizadas e ainda para-choques redesenhados. Em suma, estamos perante um Yaris Cross que faz lembrar quase um carro de provas todo-o-terreno. Relativamente ao interior, é em tudo semelhante com destaque para o ecrã central de dimensões generosas com o mais recente sistema de infotainment.