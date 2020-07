A pandemia de Covid-19 continua a pressionar os construtores e a Toyota mantém o pragmatismo e vai ajustar a sua produção já em agosto.

Contas feitas, serão menos 15 mil unidades que o originalmente planeado, ou seja, 2% menos face às750 mil unidades previstas para o mês de agosto. Curiosamente, a casa japonesa já tinha cortado 10% da produção este mês de julho e massivos 40% em junho. Das 15 mil unidades a menos, destacamos 6 mil unidades nos Estados Unidos e 9 mil no resto do mundo. Face a 2019, são menos 9% de produção.

Entretanto, a Toyota já começou a produção do novo Yaris e do Yaris Cross, para além do Corolla Cross, modelo que está maios perto de ser um “baby” RAV4 que um Corolla arregaçado que ainda não se sabe se vai chegar ao Velho Continente.