A Toyota GR Heritage Parts Project vai produzir várias peças para os clássicos Supra A70 e A80 e relembra que as mesmas vão ser limitadas.

Se tem um Toyota Supra da geração A70 ou A80 esta notícia é para si. A Toyota, através da divisão GR Heritage Parts Project, anunciou que vai produzir novas peças para estas duas gerações do modelo. Esta medida surge após a marca nipónica ter criado o projeto em janeiro deste ano. A lista de componentes, que pode ler em baixo, vai ser comercializada no Japão, América do Norte, Europa e outros mercados a nível global. Quanto ao processo de compra este é feito da mesma forma de outras peças genuínas da Toyota, mas todas elas vão ser limitadas a um reduzido número de produção.