Espécie de “Santo Graal” para a mobilidade elétrica, as baterias de estado sólido (“solid state”) andam longe dos automóveis elétricos, mas a Toyota parece que encontrou o caminho das pedras.

De acordo com o Automotive News, a Toyota está a preparar-se para revelar um protótipo de veículo elétrico equipado com baterias de estado sólido nas próximas olimpíadas de Tóquio, agora em 2021.

O desenvolvimento destas baterias tem sido constante e têm sido várias as utilizações de protótipos das baterias em vários modelos de utilização interna. Pouco se sabe sobre o estado de evolução das baterias de estado sólido da Toyota, mas há certezas sobre as vantagens: maior densidade energética que permite pacotes de baterias menores e mais leves, menor tempo de recarga e maior segurança. Alguns técnicos da Toyota deixaram escapar que há a possibilidade de carregar uma bateria em menos de 15 minutos, mas ninguém quis falar da capacidade da mesma.

Mas, as baterias de estado sólido têm alguns problemas: a durabilidade e a segurança são colocadas em causa quando se procura elevadas densidades energéticas, existindo ainda a necessidade de afinar a química interna para minimizar a degradação da bateria. Finalmente há o problema da produção, pois estas baterias têm de ser feitas num ambiente controlado ultra seco e sem a mínima humidade, o que obriga os colaboradores a trabalharem numa bolha com luvas especiais com as naturais dificuldades quando pensamos em produção em massa.

Apesar de tudo isto, a Toyota vai avançar com uma produção limitada destas baterias em 2025, com um preço superior às atuais baterias de iões de lítio e o volume de produção manter-se-á baixo e ao longo de muitos anos. Mas a Toyota está comprometida em fazer baterias extraordinárias que vão conseguir manter 90% da sua performance em cerca de 30 anos.