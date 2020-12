A Toyota anunciou a suspensão temporária da produção em três fábricas europeias, duas no Reino Unido e uma no Sul de França, devido ao surgimento da nova estirpe do vírus Sars-Cov-2. “Face à falta de peças esperada devido a atrasos no transporte e à natureza incerta da duração dos novos encerramentos de fronteira para atividades logística, a Toyota Motor Europe, sede europeia da Toyota, decidiu preceder a um encerramento controlado das suas atividades na fábrica francesa, Toyota Motor Manufacturing France, e duas fábricas inglesas, Toyota Motor Manufacturing UK”, anunciou a comunicação da fábrica francesa em Onnaing, citado pelo Le Figaro.

O surgimento de uma nova estirpe de covid-19 no Reino Unido causou o pânico a nível mundial e vários países começaram a fechar fronteiras, como é o caso de França, que suspendeu no domingo todas viagens para o Reino Unido. De acordo com a imprensa portuguesa, esta estirpe já infetou pessoas em sete países diferentes.

Fonte: Le Figaro