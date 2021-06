Se bem se recorda, o Toyota Supra que participou no primeiro Velocidade Furiosa foi a leilão. O mesmo foi vendido por 550 mil dólares, sensivelmente 463 292€, valor esse que o torna, de longe, no Supra mais caro de sempre. para além de todas as modificações realizadas ao exterior, levado a cabo por Eddie Paul, debaixo do capot encontramos o motor de origem. Falamos do seis cilindros de 3.0 litros denominado 2JZ-GTE, acoplado à transmissão automática de quatro velocidades.

Este foi um de apenas dois Toyota Supra preparados para o filme e sabe-se que foi utilizado em algumas cenas estáticas, mas não há referências de que tenha sido efetivamente conduzido. De referir ainda que esta mesma unidade entrou no segundo filme da saga, porém, revestido pela cor Candy Orange com acabamento pérola e, por isso, talvez não se recorde dele.