Mudanças no estilo, na mecânica, no chassis e na tecnologia, oferecem novo fôlego à veterana pick-up da Toyota.

Não tendo mudado radicalmente o estilo – numa pick-up não é fácil ser muito inovador – a Toyota deu à Hilux uma nova frente, com uma grelha tridimensional e um novo para choques que a casa japonesa diz ser uma forma de aumentar a sua presença na estrada. Os modelos de lazer recebem luzes LED nos dois extremos e há uma nova cor metálica, o bronze que podem ver nas fotos.

Debaixo do capô temos o motor 2.8 litros diesel no lugar do atual 2.4 litros, que debita 204 CV e 500 Nm de binário. Um incremento que melhora, e de que maneira, as performances face ao atual modelo: 0-100 km/h em 10 segundos, são menos 2,8 segundos que atualmente, reclamando a Toyota um consumo médio de 7,8 l/100 km com emissões de CO2 de 204 gr/km. O carro tem tração integral e pode ser encomendado com caixa manual ou automática, ambas com seis velocidades. Todas as cifras ainda estão em processo de homologação.

Disponível nas versões de cabina extra e cabina dupla (Extra Cab e Double Cab), a Hilux conhece mais alterações no interior, incluindo o sistema de info entretenimento conhecido do Corolla e de outros modelos da Toyota, com um ecrã de 8 polegadas, novo “software” mais rápido, Apple Car Play e Android Auto para além de um sistema de som da JBL com 800 watts e nove altifalantes.

Para melhorar o conforto, além de novos revestimentos, a Toyota mexeu na suspensão e na direção, reclamando a Toyota que os novos amortecedores e as redesenhadas molas de lâminas, contribuem para mais conforto a bordo. A Toyota introduziu, também, alterações para melhorar o comportamento fora de estrada: um regime de ralenti mais baixo para avanços mais lentos e seguros, controlo de estabilidade redesenhado e uma melhor e mais fina resposta do acelerador. Finalmente, há uma nova versão de topo na gama de lazer chamada Invincible X que se diferencia por detalhes como os possíveis de ver na galeria de imagens. Desconhece-se quais os preços em Portugal, onde deverá chegar depois do verão.