A quarta geração do Yaris introduz a nova plataforma modular GA-B, estrutura que partilha com o futuro Yaris Cross, e é a grande responsável pelo salto evolutivo que a Toyota aplicou no seu best seller, conferindo-lhe um maior dinamismo graças não só a um centro de gravidade mais baixo como também a uma superior rigidez torsional. O Yaris está mais largo, cerca de 50 milímetros, e também a distância entre eixos é agora maior, beneficiando a habitabilidade.

Também a motorização híbrida foi alvo de melhoramentos, evoluindo o sistema full hybrid para a quarta geração e que aqui combina um motor 1.5 de três cilindros, a gasolina, com 91 cavalos a um outro, elétrico, de 80 cavalos. A potência combinada é agora de 116 cavalos, com a Toyota a prometer uma circulação puramente elétrica em ambiente citadino em até cerca de 80% dos percursos. A velocidade máxima em modo elétrico é 130 km/h e a aceleração de 0 a 100 km/h faz-se em 9,7 segundos. As emissões de CO2 são agora 19% mais baixas.

A gama está dividida em seis níveis de equipamento e a forte aposta no campo da segurança está bem patente na inclusão do pacote Toyota Safety Sense logo a partir do nível mais baixo, o Comfort. Novidade é igualmente a adoção de um airbag central, colocado entre o condutor e o passageiro, que contribui para uma maior proteção em caso de embate lateral. Ainda no que diz respeito a equipamento, o novo Yaris pode dispor, por exemplo, de head up display de 10 polegadas, carregador sem fios para smartphones, sistema de som da JBL e volante aquecido.

Para além da versão Hybrid, com preço base de 20 990 euros, a gama inclui ainda dois motores a gasolina, 1.0 de 72 cavalos e 1.5 de 125, com preços base de, respetivamente, 16 990 e 23 190 euros. A Toyota prevê que cerca de 70% dos Yaris vendidos em Portugal sejam híbridos e que a versão mais vendida seja a Comfort Plus com preço de 22 496 euros. Para as próximas semanas, ficam prometidas as primeiras impressões de condução deste novo Yaris, ao qual se juntará, em breve a versão desportiva GR e ainda o Yaris Cross.