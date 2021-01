O Toyota RAV4, o SUV mais vendido do mundo, recebe uma nova versão denominada Black Edition. Tal como o nome indica, o tom escuro está presente em praticamente todos os detalhes do veículo, tanto no exterior como no interior. Começando por fora, a cor “Preto Altitude” e as jantes de 19 polegadas conferem uma imagem arrojada. No interior, os bancos em pele sintética na cor preta com costuras cinza combinam com o tejadilho em preto.

Mais do que estética, a versão Black Edition do Toyota RAV4 Hybrid recebe um bom recheio de equipamento como é o caso do teto panorâmico com abertura elétrica, sistema de som JBL, câmara com visão 360º, sistema de navegação e carregador de smartphone sem fios. O sistema de infotainment permite ainda a conectividade com Apple CarPlay e Android Auto e, tal como a restante gama, está equipado de série com um conjunto de sistemas de segurança ativa Toyota Safety Sense. Por fim, esta versão Black Edition do Toyota RAV4 Hybrid chega a Portugal no fim de janeiro de 2021.