É uma série especial que a Toyota está a lançar na Europa com o nome “Black Edition”, um nome que diz tudo sobre este RAV4.

O carro está pintado em preto Midnight, tem uma grelha dianteira preta, parte inferior em… preto, capas dos espelhos, placas de proteção inferiores e spoiler traseiro… pretos! As jantes são de 19 polegadas… pretas e até os sensores que estçao na frente do carro são… pretos! A única coisa que não é preta neste “Black Edition” é o símbolo cromado da Toyota.

No interior, o tema é o mesmo… preto! A única coisa diferente são os pespontos cinzentos. Tudo o resto é… preto! A base do carro é a versão mais equipada do RAV4 e tem o sistema híbrido Plug In cm 218 CV com tração dianteira e 222 CV com tração integral, chegando dos 0-100 km/h em 8,1 segundos. Os primeiros carros devem chegar ao mercado no outono, desconhecendo-se será disponibilizado em Portugal e a que preço.