Nos últimos anos, a carroçaria SUV tem sido, de longe, a mais procurada a nível mundial. Agora, a Focus2Move, revelou os dados relacionados com as vendas apenas deste tipo de veículo em 2020. Tal como em 2019, os cinco primeiros lugares permanecem os mesmos, com o Toyota RAV4 a conquistar o título de SUV mais vendido do mundo ao ficar “à porta” de 1 milhão de unidades (958 824 unidades vendidas).

No segundo lugar surge mais um SUV nipónico, o Honda CR-V, com 704 967 unidades comercializadas. O terceiro lugar do pódio pertence ao primeiro modelo alemão da lista, o Volkswagen Tiguan, com 607 255 unidades entregues aos respetivos donos.

Este é seguido pelo Hyundai Tucson (451 703 unidades) e pelo Nissan Qashqai (373 654 unidades). O sexto lugar aparece o SUV mais vendido na China, o Haval H6, que subiu três posições face a 2019 graças às 360 676 unidades vendidas. O restante top 10 é completo pelo Kia Sportage (359 308), Mercedes-Benz GLC (356 867), Mazda CX-5 (346 951) e Chevrolet Equinox (344 571).

Fonte: Focus2Move