O Toyota Mirai bateu o recorde mundial de maior distância percorrida por um carro a hidrogénio apenas com um tanque. De acordo com a autoridade independente encarregue de atestar a veracidade da tentativa, o Toyota Mirai conseguiu percorrer 1003 km. O hidrogénio verde utilizado neste recorde registou um consumo médio de 0,55 kg/100km.

“É um desafio extraordinário o que alcançámos com o novo Mirai. Internamente, é a mentalidade deStart your Impossible, indo além dos nossos próprios limites, que nos impulsiona e hoje provamo-lo novamente. Gostaria de agradecer às equipas da Toyota France e da Toyota Europe, assim como ao Victorien do Energy Observer, com quem partilhamos a mesma visão e ambição. É através de fortes parcerias que poderemos contribuir para uma sociedade melhor e mais amiga do ambiente. Tendo em mente a ambição da Toyota de ir “Para além do Zero” (Beyond Zero): ocupar um lugar para o futuro”, disse Frank Marotte, CEO da Toyota France.

Veja o vídeo do recorde aqui.