O Toyota Land Cruiser, um nome bem conhecido nos modelos da marca nipónica, acaba de ser atualizado. Começando pelo exterior, o SUV ganha um novo opcional denominado Black Pack que acrescenta grelha, capas dos espelhos, óticas, molduras laterais e farolins traseiros específicos onde domina o preto. Isto é acompanhado pelo novo quatro cilindros 2.8 litros que garante 204 cavalos e 500 Nm, o que representa um aumento de potência face ao antecessor. Assim, a aceleração dos 0 aos 100 km/h é feita em 9,9 segundos, contudo, o principal ponto de destaque é a redução de emissões graças ao novo sistema Stop&Start.

Já no habitáculo há a inclusão de um sistema de climatização composto por três zonas, novo seletor de modo offroad, bancos ventilados e ainda suspensão adaptativa. No que diz respeito a assistentes à condução o principal destaque passa pela inclusão de deteção de ciclistas e pedestres e cruise control adaptativo. Ambos fazem parte da nova geração do Toyota Safety Sense. Relativamente ao preço ainda não há informações para o mercado português.