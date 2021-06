O Toyota GR Yaris, o desportivo “endiabrado” que já foi ensaiado aqui no Automais, vai receber uma nova versão exclusiva para o mercado japonês. O denominado Toyota GR Yaris “Morizo Selection” é apresentado como um “modelo de alto rendimento capaz de evoluir com o seu condutor”. Para tal, diferencia-se das restantes versões ao oferecer atualizações constantes via software através do serviço de subscrição Kinto. Segundo a marca nipónica, as atualizações vão ser regulares a partir de 2022 e vão ter foco especial na condução, direção e travagem.

Para além disso, esta edição especial conta ainda com algumas melhorias mecânicas e algumas alterações estéticas. É exemplo disso a inclusão de novos logos e costuras de cor distinta. Tal como referido em cima, o Toyota GR Yaris “Morizo Selection” só vai estar disponível no Japão e o serviço de atualizações Kinto está disponível por 54340 Yenes mensais, sensivelmente 408 euros.