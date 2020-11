É cada vez mais evidente que as caixas manuais estão em vias de extinção. Este dado é ainda mais visível quando se fala em supercarros ou desportivos, contudo, ainda há uma réstia de esperança visto que algumas marcas não abandonaram, pelo menos para já, este tipo de solução bastante adorada pelas pessoas que gostam de conduzir. É um facto que ter um carro de transmissão automática é bem mais dinâmico e veloz, mas não é tão envolvente como pisar o pedal da embraiagem e sentir a mudança a entrar. Perante isto, o AutoMais decidiu criar uma lista com os 13 desportivos que estão equipados com caixa manual.

A lista começa, tal como o nome indica, com o pequeno, mas grande, Toyota GR Yaris. O desportivo nipónico é um dos “hot hatch” mais aguardados do mercado não só pela performance, mas também por vem com uma caixa manual de seis velocidades. Na lista podemos ainda encontrar um dos nomes mais conhecidos do mundo automóvel: Porsche 911. De facto, a marca alemã brinda os fãs da marca com a versão 911 Carrera 4S com a possibilidade de estar equipado com uma caixa manual de sete velocidades (também disponível no Carrera 4). Esta solução é completamente gratuita e, se preferir, pode escolher na carroçaria cabrio. Para além disso, no segmento de hot hatch há várias soluções. Desde logo o “todo poderoso” Honda Civic Type R, mas também o Hyundai i30 N Fastback, ambos com caixa manual de seis velocidades.

Percorra a galeria e conheça o Toyota GR Yaris e mais 12 desportivos equipados com caixa manual.