A Toyota vai revelar pela primeira vez ao público europeu o novo GR 86. O desportivo nipónico vai marcar presença no Goodwood Festival of Speed, que decorre entre os dias 8 e 11 de julho em Sussex, Reino Unido, e terá público nas bancadas. De recordar que o novo Toyota GR 86 recebe o novo motor boxer quatro cilindros de 2.4 litros que, se for igual ao BRZ, debita 231 cv e 249 Nm de binário. Esta solução pode ser associada a uma caixa manual de seis velocidades ou automática. Segundo a marca nipónica, o GR 86 consegue acelerar dos 0 aos 100 km/h em 6,3 segundos, menos 1,1 segundos do que o antecessor.

Tal como seria de esperar, a Toyota afirma que o novo GR 86 mantém a filosofia de ser um carro divertido de conduzir. Para tal, mantém o baixo peso (1270 kg), dimensões idênticas e centro de gravidade baixo. Contudo, está 50% mais rígido, algo que garante, segundo o fabricante, uma condução mais precisa. Para já estes são os únicos detalhes do novo Toyota GR 86, contudo, podemos esperar mais detalhes ainda em 2021.