A Toyota Motor Europe (TME) vendeu 424.862 unidades no mercado europeu entre janeiro e junho, um recuo de 26,5%, menos que os 36% de perda de todo o mercado do Velho Continente.

A quota de mercado subiu para 6,1%, mais 0,8% que em 2019, graças á procura de modelos híbridos da Toyota e da Lexus. Em Portugal, a Toyota ocupa o 6º lugar das marcas mais vendidas entre nós. Contas feitas, 51% dos veículos vendidos pela TME são versões eletrificadas, sendo que na Europa Ocidental esse valor sob para 63%.

Os modelos da Toyota com melhor desempenho, foram Yaris, Corolla Hatchback, Touring Sports, Sedan e o RAV4 que foram responsáveis por cerca de metade do total de 395.267 vendas da marca de janeiro a junho 2020. Os veículos eletrificados com a tecnologia híbrida representaram metade do total de vendas da Toyota na Europa, enquanto que em modelos híbridos como o Corolla Hatchback, Touring Sports e Toyota C-HR foram superiores a 90%.

As vendas da Lexus nos primeiros 6 meses foram de 29.595, menos 27% em relação ao ano anterior, com o RX, NX e UX a representar 75% do volume total. No geral, os híbridos da marca alcançaram 63% do total de vendas de janeiro a junho de 2020 e representaram 99% das vendas na Europa Ocidental.

Em Portugal, a Toyota e Lexus matricularam de janeiro a junho de 2020, 2.036 viaturas híbridas que representam 64,3% das vendas de ligeiros de passageiros das duas marcas. O mercado total de ligeiros de Janeiro a Junho 2020 em Portugal, caiu ainda mais do que na Europa, registando uma diminuição de -48,2% em relação ao mesmo período do ano passado. A Toyota registou um recuo de -40,9%, no entanto, aumentou a sua quota em 0,6 %.