O novo Toyota Yaris Cross é produzido em Valenciennes, França, e é esperado que sejam vendidos 1.5 milhões de exemplares até 2025.

A Toyota deu início à produção do novo Yaris Cross. O SUV urbano, que chega ao mercado português em setembro (período de reservas já disponível), vai ser construído em Valenciennes, França, e é visto como um modelo crucial para os clientes europeus muito por culpa da enorme procura no segmento B-SUV. “A introdução do Yaris Cross é importante, pois não só aumenta a competitividade da Toyota, como também reforça a nossa estratégia de produção europeia e maximização da capacidade de produção a caminho do objetivo Toyota de aumentar as vendas europeias para 1,5 milhões de unidades até 2025”, indica Marvin Cooke, vice-presidente executivo da Toyota Motor Europe.

De recordar que o Toyota Yaris Cross tem como base a plataforma TNGA-B, a mesma do Yaris. Ao abrir o capot, o Toyota Yaris Cross mostra a motorização híbrida. Falamos do motor três cilindros com 1.5 lt, um bloco novo estreado no novo Yaris, desenvolvido a partir dos blocos 2.0 e 2.5 lt utilizados no Corolla. Ou seja, debita 116 cavalos e funciona sob o ciclo de Atkinson para garantir uma boa eficiência nos consumos de combustível.