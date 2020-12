A Toyota Motor North America Research and Development, com sede no Michigan, Estados Unidos da América, decidiu criar um protótipo em homenagem ao Toyota Supra A80. O denominado GR Supra Sport Top. que foi apresentado para a edição do SEMA deste ano (que aconteceu de forma digital), é, na essência, um A90 com tejadilho amovível ao bom estilo “targa”. Apesar de não passar de um estudo, é a prova de que se grandes modificações é possível fazer uma versão descapotável do desportivo nipónico.

A título de curiosidade, os painéis do tejadilho amovível foram criados com material compósito impresso em 3D. Para além disso, recebe uma asa traseira bem ao estilo das utilizadas no A80, difusor e novas ponteiras de escape. Para quem não sabe, nos Estados Unidos da América existe quase um culto à volta do Toyota Supra A80, um dos modelos mais procurados pelo povo norte-americano para a realização de preparações tunning. De facto, o famoso motor 2JZ é conhecido por ser altamente modificável.