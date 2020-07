Os crossover estão cada vez mais na moda e a Oriente, a Toyota continua a lançar modelos sendo exemplo este Corolla Cross, modelo que chega poucos meses depois da casa japonesa rer revelado o Yaris Cross.

O novo modelo foi apresentado na Tailândia, sendo um modelo que tem por base a plataforma TGNA-C e terá motorizações híbridas e a gasolina. Com 4.460 mm de comprimento, 1.825 mm de largura, 1.620 mm de altura e 2.640 mm de distância entre eixos, o Corolla Cross está entre segmentos.

No que toca ao estilo, as parecenças com o Corolla são… zero, parecendo antes um pequeno RAV4. O que não deixa de ser interessante, pois no interior, o carro volta a aproximar-se do Corolla sendo quase um decalque.

A mecânica que interessa é a híbrida com o motor 1.8 litros com 100 CV e 142 Nm de binário que recebe a ajuda de um motor elétrico com 72 CV e 163 Nm de binário, claro, com caixa CVT da Toyota. Um sistema já conhecido no Corolla. O carro tem suspensões McPherson à frente e um eixo de torção atrás, travões de discos nas quatro rodas e jantes de 17 ou 18 polegadas com pneus 215/60 ou 225/50.

Para já o carro será vendido na Tailândia, mas claro que estará em outros mercados a oriente e pode, também, chegar ao Velho Continente, ávido de produtos como o Corolla Cross.