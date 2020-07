A nova geração do Yaris arrancou a sua produção na fábrica de Valenciennes, França, no dia 6 de julho.

Foi na Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) que se iniciou a história de mais uma geração do Yaris, desta feita com base na nova plataforma TNGA (Toyota New Global Architecture) para veículos compactos. Denominada TNGA GA-B, oferece mais praticabilidade, segurança, prazer de condução e qualidade a esta quarta geração do Yaris.

A Toyota investiu 300 milhões de euros a redesenhar a linha de produção, reforçando a estratégia da divisão europeia de localizar e maximizar a capacidade de produção existente. Claro que a casa japonesa tratou de cumprir com todas as normas de segurança no que toca à higiene, distanciamento social, com protocolos exigentes para a saúde de todos dentro do complexo fabril.

Com este investimento, a fábrica de Valenciennes é a quarta unidade de produção a receber a plataforma TNGA, depois da Turquia (onde são feitos o C.HR e o Corolla de 4 portas), Reino Unido (onde são fabricado o Corolla e a carrinha do Corolla) e a Rússia (onde são feitos o Camry e o RAV4).

Foram acrescentados 3500 metros quadrados de área de produção para acomodar as novas linhas de pintura e de produção interna de peças de plástico, mantendo a força de trabalho de 3.600 pessoas permanentes, num número total de 4.800 trabalhadores.