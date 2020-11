A Toyota decidiu realizar pequenas, mas importantes, alterações no Camry para atacar o mercado em 2021. A berlina híbrida recebe ligeiros retoques na estética ao apresentar um para-choques dianteiro redesenhado, novas grelhas e mais opções de jantes e cores. Se por fora as mudanças são discretas, no interior são ligeiramente mais visíveis. É o caso do novo ecrã “flutuante” de 7 ou 9 polegadas, consoante o nível de equipamento escolhido, que transmite as informações transmitidas pelo mais recente sistema de infotainment da marca nipónica.

De acordo com a marca, este software atualizado é mais intuitivo e rápido do que o anterior utilizado no Camry. Sem esquecer, claro, a cada vez mais comum conectividade através de Apple CarPlay ou Android Auto. Caso o cliente assim o queira, vai poder personalizar o habitáculo com novos revestimentos.

Ao nível mecânico continua tudo igual, ou seja, encontramos o motor 2.5 litros de quatro cilindros a gasolina que conta com a ajuda de um motor elétrico. No total, esta motorização debita 218 cavalos de potência. No capítulo da segurança, vai ser comercializado com a mais recente atualização do Safety Sense, onde inclui pré-colisão, assistente de direção, ou cruise control adaptativo. Por fim, o modelo nipónico atualizado chega na primavera de 2021.