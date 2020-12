Dias depois de Akio Toyoda, presidente da Toyota, defender a continuidade dos motores a combustão interna e que, por outro lado, não estava contente com a evolução dos carros elétricos, não deixa de ser curioso o lançamento de um… Carro elétrico. Falamos do C+Pod, um verdadeiro citadino com 2,49 m de comprimento e menos de 1,30 m de largura. Para se ter noção do tão pequeno que é, o Smart consegue “ganhar” em comprimento 20 cm e 37 cm em largura.

Este modelo pensado apenas para o mercado japonês está equipado com um motor elétrico de 12,5 cv. Pode parecer pouco, mas falamos de um carro que pesa menos de 700 kg. Apesar da capacidade de bateria não ter sido mencionada, sabemos que tem um total de 150 km de autonomia. Por fim, o preço começa nos 1650000 ienes (qualquer coisa como 12980€).