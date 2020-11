A Toyota anunciou o lançamento de uma versão exclusiva do C-HR, o seu SUV eletrificado. Inspirado nos modelos desportivos GR e com as cores da Toyota Gazoo Racing, o novo C-HR GR Sport estará apenas disponível com a motorização 2.0 Hybrid Dynamic Force de 184 cavalos.

Por fora, o GR Sport destaca-se pelo para-choques dianteiro, frisos laterais e das cavas das rodas e moldura dos faróis de nevoeiro em Piano Black. As jantes de liga leve de 19 polegadas são exclusivas. No habitáculo é destaque o novo volante em pele perfurada, o logo GR Sport no botão de arranque do motor e os bancos exclusivos em Alcantara/pele.

Quanto à condução, o C-HR ganha, nesta versão, pneus específicos, bem como nova afinação de suspensão e direção, tudo para beneficiar a dinâmica desta versão mais focada no condutor. Todas as versões do C-HR 2021 vão beneficiar da mais recente evolução do Toyota Safety Sense, o pacote de assistentes de condução da marca japonesa.

A lista de equipamento do GR Sport inclui, por exemplo, o acesso e arranque sem chave, os vidros escurecidos, os faróis LED, os retrovisores elétricos, o banco do condutor com ajuste elétrico, os bancos dianteiros aquecidos e ainda o sistema de som da JBL. O novo Toyota C-HR GR Sport chega a Portugal já em janeiro de 2021.