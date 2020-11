Toyota C-HR 2.0 HDF – Ensaio Teste

Texto: Guilherme André

O estiloso mais potente

O Toyota C-HR é a clara demonstração de que a marca nipónica sabe exatamente o que faz. Criado a pensar no cliente europeu, tem provado ser uma aposta certa, não só em Portugal, mas também no “velho continente”. Consegue sobressair no segmento se SUV compactos pelo visual sedutor e, neste ensaio, está equipado com o motor 2.0 híbrido que é o mais potente da gama. Será esta a melhor receita?