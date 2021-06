A Touring Superleggera, conceituado carroçador italiano, decidiu celebrar o seu 95º aniversário com um novo supercarro, o Arese RH95. Segundo a empresa, o design exterior representa a próxima geração da linhagem “Touring Aero” que nasceu em 2012 com o Disco Volante. No que diz respeito a principais características, destaque para as secções laterais traseiras proeminentes, bem como, uma entrada de ar na parte superior do tejadilho que flui até ao compartimento do motor.

Passando para uma parte mais técnica, a criação da Touring Superleggera recorre à mecânica do Ferrari F8 Tributo e, por isso, está equipado com o motor V8 de origem Ferrari que debita 720 cv e 770 Nm de binário. A potência chega às rodas traseiras através da caixa automática de 7 velocidades de dupla embraiagem e, segundo os dados revelados pelo carroçador italiano, é possível acelerar dos 0 aos 100 km/h em 3 segundos, com a velocidade máxima a chegar aos 340 km/h. Quanto ao chassis, não há informações se a empresa realizou alguma modificação face às afinações do Ferrari F8 Tributo.

Por fim, a Touring Superleggera pretende construir apenas 18 Arese RH95 e os donos podem fornecer o carro dador. O projeto demora cerca de seis meses a ser concluído e o preço só está disponível sob consulta. De referir ainda que a unidade das fotos está revestida pela cor “Verde Pino” com interior em “Caramel e Cocoa”.