Toto Wolff, o chefe de equipa da Mercedes em Fórmula 1, está a vender um Mercedes-Benz SL65 AMG Black Series, um de apenas 350 produzidos.

Apresentado em 2008 no Salão Automóvel de Paris, o Mercedes-Benz SL65 AMG Black Series chegou como a variante mais radical do modelo. Limitado a 350 unidades a nível mundial, este superdesportivo é raro de encontrar. Mais ainda que se trata de um exemplar que pertence a Toto Wolff, chefe de equipa da Mercedes em Fórmula 1. A título de curiosidade, o próprio Wolff foi um dos pilotos de testes do veículo antes do mesmo chegar à produção.

A unidade em questão encontra-se na Suíça e, desde que saiu de fábrica, apenas pertenceu a Toto Wolff. Personalizado com a cor preta, tanto no exterior como no interior, o futuro dono vai encontrar uma unidade num excelente estado de conservação. Para além do veículo, vai levar ainda o manual de instruções, chave suplente, ficheiro histórico, entre outras coisas.

De relembrar que o Mercedes-Benz SL65 AMG Black Series está equipado com o motor V12 de 6.0 litros biturbo que debita 670 cv, potência suficiente para acelerar dos 0 aos 100 km/h em 3,8 segundos e atingir uma velocidade máxima de 320 km/h. Por fim, este veículo está a ser vendido pelo concessionário Tom Hartley Jnr. O preço não é conhecido, mas tendo em conta a raridade e de ter percorrido apenas 5156 km durante toda a sua vida, não deverá ser barato.

Fonte e fotos: Tom Hartley Jnr