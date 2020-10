Apesar de ser um ano diferente do habitual, o Goodwood Festival of Speed 2020 vai mesmo acontecer sem púbico presencial, apenas virtual. Entre os dias 16 e 18 de outubro, o circuito de Goodwood vai conhecer várias novidades no mundo automóvel e a Ford não é exceção. Em primeiro lugar, vai fazer-se à pista o “one-off” Ford Mustang Mach-E 1400, um veículo 100% elétrico desenvolvido entre a Ford Peformance e a RTR Vehicles. O SUV conta com sete motores elétricos que geram 1419 cv e, como já mostrou em vídeo, é um “monstro” do drift.

Por outro lado vamos presenciar o novo Ford Puma ST, o mais recente SUV desportivo da marca. Neste caso, encontramos o motor 1.5 litros com 200 cavalos, o mesmo utilizado no Fiesta ST, que garante uma aceleração dos 0 aos 100 km/h em 6,7 segundos. Para além disso, conta com várias melhorias com o objetivo de melhorar a dinâmica em condução.

Como Goodwood Festival of Speed é um evento que move todo o tipo de público, a Ford também vai levar o STARD Ford Fiesta ERX. Este é um carro de rali 100% elétrico, baseado no Fiesta ST, desenvolvido pela STARD e cumpre todos os regulamentos do Projekt ERX do Campeonato Mundial de Ralicross da FIA. O Fiesta é impulsionado por três motores elétricos que geram 600 cavalos e 1000 Nm de binário. A estreia será em Goodwood e vai participar na prova de drift. Por fim, a Ford vai contar com o supercarro GT que vai ser conduzido por Richard Westbrook, antigo piloto da Ford nas 24 Horas de Le Mans.