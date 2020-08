Com a eletrificação a ganhar cada vez mais importância na indústria automóvel, algumas marcas começam a apresentar as “armas” para esta luta, como é o caso da Volkswagen com o ID.3. Perante isto, Elon Musk, o líder da Tesla, pretende criar um novo modelo com o objetivo de medir forças com este tipo de rivais onde apostará numa carroçaria hatchback, uma das mais procuradas nos mercados europeus com base no Model 3 (da foto). Ao que tudo indica, este novo modelo deverá ser construído na nova fábrica na Alemanha que tem inauguração prevista para 2021. Para além disso, Musk pretende que seja mais barato quando comparado com o Tesla Model 3 e, por isso, ainda mais apelativo para os clientes.

O carismático líder revelou ainda que a produção vai ser feita a partir de uma nova máquina de fundição de alumínio, já utilizada no Model Y. Esta infraestrutura inovadora, patenteada em 2019, permite simplificar a produção de um chassis monobloco ao reduzir o número de peças individuais da estrutura do carro de 70 para apenas duas.