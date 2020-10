A Tesla revelou os resultados do terceiro trimestre de 2020 e os números são bastante satisfatórios para a casa norte-americana. De facto, este é o melhor trimestre de sempre no que a vendas diz respeito visto que foram entregues 139 300 novos veículos aos clientes. Para além disso, o relatório indica ainda que foram produzidas 145 036 unidades. Quanto ao plano financeiro, os lucros da empresa cifraram-se em 331 milhões de dólares, um crescimento de 131% em termos homólogos e quinto trimestre consecutivo no verde.

Feitas as contas, a marca liderada por Elon Musk está muito perto de conseguir cumprir as expetativas. Isto porque, no total de 2020, já foram entregues 319 mil veículos, aproximando-os do objetivo de entregar 500 mil unidades. Para tal, a Tesla necessita de vender nos últimos três meses de 2020 cerca de 181 mil unidades. Apesar do mercado automóvel estar em clara recuperação, será uma marca difícil de atingir, visto que, caso aconteça, será de longe o melhor trimestre de sempre da marca norte-americana.