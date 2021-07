A marca norte-americana revelou que as primeiras unidades do Tesla Model Y chegam a Portugal em agosto.

Numa altura em que a Tesla se prepara para lançar o novo Model Y em solo europeu, em Portugal as primeiras entregas a clientes estão previstas já para o mês de agosto. O SUV mais acessível da marca norte-americana é visto como um modelo de grande importância, não só por ter a carroçaria e dimensões “da moda”, mas também pelos seus argumentos tecnológicos e de autonomia. Este novo modelo que completa a gama “S,3,X,Y”, partilha vários componentes com o Tesla Model 3. Assim, é um SUV que abandona a tradicional chave em detrimento de um cartão ou através de aplicação de smartphone. Ao nível de tecnologia chega como um dos modelos elétricos mais avançados do mercado com todas as principais informações e menus a estarem alojados no ecrã central de 15 polegadas. O principal destaque tem de ser dado, naturalmente, à tecnologia de condução autónoma.

No site oficial da Tesla em Portugal já é possível configurá-lo em duas versões, ambas com dois motores, ou seja, tração integral. Falamos do Long Range, a disponível nesta primeira fase de lançamento, cujo preço começa nos 65 mil euros, e que oferece 505 km de autonomia, 217 km/h de velocidade máxima e uma aceleração dos 0 aos 100 km/h em 5,1 segundos. De seguida surge ainda a versão Performance que só chega em 2022. Apesar de perder autonomia para um novo total de 480 km, permite atingir uma velocidade máxima superior, 241 km/h, e realizar a aceleração até aos 100 km/h em 3,7 segundos. Tal como acontece nos outros modelos da marca, o Tesla Model Y é compatível com a rede de supercarregadores Tesla, inclusive os novos V3.