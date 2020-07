Alegadamente, o carro estava com o Autopilot ligado quando seguia na autoestrada 10, perto de Benson, Arizona, Estados Unidos da América, e acertou em cheio num carro patrulha e numa ambulância.

É mais um caso que prova estará a condução autónoma ainda longe daquilo que é preciso para ser minimamente fiável. O condutor, um jovem de 23 anos da Califórnia, despistou-se contra o SUV da polícia do Arizona e este, por sua vez, acertou na ambulância. Ninguém ficou ferido, á exceção do condutor do Tesla, que seguiu para o hospital com ferimentos graves, mas que não o colocavam em perigo de vida. Porém, está a ser investigado por possível condução sob o efeito de álcool ou estupefacientes.

Antes de ser levado para o hospital, o condutor sinalizou que o Tesla Model S estava com o Autopilot ligado.