Segundo informações avançadas por uma empresa especializada em produzir e comercializar acessórios para os modelos da Tesla, a Evannex, as vendas do Model 3 da marca de Elon Musk no mercado chinês têm superado largamente as dos rivais das marcas caseiras. Só durante o mês de junho, a Tesla entregou 14 954 exemplares do Model 3, cerca de 23% do total das vendas de veículos elétricos. O segundo classificado foi o BYD Qin EV3, modelo que vendeu “apenas” 4106 unidades no mesmo período.

Já no mês seguinte, e mesmo tendo sido lançado um novo veículo elétrico chinês incrivelmente barato, com preço a rondar os 3500 euros, a Tesla voltou a ocupar o lugar mais alto do pódio, batendo claramente o novo modelo, cujas impressionantes vendas totais no seu primeiro mês atingiram as 7340 unidades. No entanto, a Tesla vendeu 11 575 unidades de Model 3.

Segundo avançam, os fabricantes chineses de automóveis elétricos têm igualmente noção da dimensão da tarefa que têm pela frente, a de bater uma marca que passou também por dificuldades antes de se conseguir impor, mas que ocupa agora uma posição confortável no mercado após ter conseguido reduzir custos e apostando na construção da “Gigafactory” de Xangai.

De forma a reduzir a diferença, as diversas marcas chinesas têm apostado em desenvolver a oferta de modelos com maior autonomia, bem como em expandir as suas instalações. E nem o factor preço, com vantagem para as marcas chinesas, tem sido decisivo, já que o custo superior de um Tesla Model 3 continua a convencer o cliente pelo seu estatuto enquanto marca e pela performance que é reconhecida aos seus automóveis. O preço base de um Tesla Model 3 na China é de cerca de 33 400 euros.