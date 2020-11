Atualmente a Tesla é uma marca com posição no mercado. Depois de conseguir atingir o limiar do lucro por mês, o crescimento nunca mais parou e isso tem ajudado a marca a focar-se em outros assuntos. Um deles prende-se pelo lado mais lifestyle da marca. Desta vez, Elon Musk, CEO da Tesla, revelou a sua mais recente ideia que, curiosamente, não combina com condução porque, tal como se ouve muitas vezes, se conduzir não beba.

A Tesla Tequila é o novo produto lançado pelo carismático líder, produzida pela Nosotros Tequila, uma empresa com sede no Sul da Califórnia. Esta é vendida por 250 dólares (aproximadamente 211 euros) e tem uma garrafa em forma de relâmpago. Este produto é, segundo a Digital Trends, inspirado numa ideia lançada por Musk no Dia das Mentiras em 2018. Como seria de esperar o líquido não é um qualquer e, de acordo com a descrição do produto, foi envelhecida durante 15 meses antes de ser agora vendida. De referir que se trata de uma edição limitada e que, infelizmente, não é enviada para solo português. Mas também não será um problema visto que, mesmo com encomendas limitadas as duas garrafas, o stock já foi todo vendido.