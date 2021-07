Apesar de tudo, Elon Musk salienta que esta versão Beta 9 não será uma condução totalmente autónoma.

A Tesla começou a realizar a entrega da nova versão beta 9 do sistema de condução autónoma. Com esta nova atualização os condutores vão poder usufruir do sistema de “Full Self-Driving” mais avançado até à data e que conta com várias novidades. Para os condutores que adquiriram esta atualização, Elon Musk relembra que os mesmos devem manter-se atentos a todas as situações de estrada.

Sempre com a segurança como prioridade, a Tesla aconselha que os condutores mantenham as mãos no volante de forma a garantir resposta pronta a imprevistos. Elon Musk recorreu às redes sociais para pedir aos condutores que sejam “paranoicos” com qualquer tipo de problemas que possam surgir.