Nos últimos anos a marca Tesla tem vindo a ganhar cada vez mais importância no mundo automóvel. Não só pelos veículos 100% elétricos que são referência no segmento, mas também pela capacidade de oferecer aos clientes infraestruturas que compensem o investimento num carro deste género. Agora, a Tesla inaugurou aquela que é a maior estação de postos de carregamento do mundo ao suportar 56 superchargers V3. Esta solução que é seis vezes superior à média atual, é mais uma demonstração do forte investimento da empresa liderada por Elon Musk.

Este espaço encontra-se perto de Los Angeles, Estados Unidos da América, que é uma das zonas do mundo que mais compra Tesla. De relembrar que os superchargers V3 permitem uma potência de carregamento de até 250 kW. Para já a Tesla tem 19450 pontos de carregamento ativos, número esse que promete crescer nos próximos meses.

Fonte: Twitter