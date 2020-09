Depois de informarmos que a Tesla conquistou o título de marca que mais vende elétricos na China, parece que este dado também se observa em Portugal. Quando olhamos para o histórico da marca norte-americana, percebemos que é no último mês de cada trimestre que atingem o maior número de vendas. Porém, foi em agosto que conseguiram um resultado forte em Portugal ao serem a marca que mais elétricos vendeu.

De acordo com os dados da UVE (Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos), a marca liderada por Elon Musk registou um total de 133 veículos vendidos em agosto. Isto significa que venderam mais do dobro de veículos do segundo classificado, a Renault (62 unidades). O top cinco é completo pela Peugeot (55 unidades vendidas), Nissan (31 unidades) e a Hyundai (21 veículos). Quando observamos o total do ano, a Tesla é igualmente a líder ao vender um total de 857 unidades entre janeiro e agosto. Neste caso, é seguida pela Nissan (788 carros), Renault (769 unidades), Peugeot (483 veículos) e Smart (306 unidades).

A título de curiosidade, a Tesla está a conseguir bater em Portugal, de forma surpreendente, algumas marcas conceituadas na indústria automóvel. Quando olhamos para os dados fornecidos pela ACAP (Associação Automóvel de Portugal), em agosto foram vendidos mais Tesla do que Honda, Mazda, Porsche, Jeep, Land Rover, DS, Jaguar, Lexus, Suzuki ou Alfa Romeo. Relativamente ao conjunto de vendas entre janeiro e agosto, estas marcas continuam com números inferiores e acrescenta-se ainda a Skoda, algo que revela a grande procura pela marca no mercado português.