Elon Musk “roubou” o título de pessoa mais rica do mundo a Jeff Bezos, fundador da Amazon, que já se encontrava na liderança desde 2017. Esta conquista deve-se em grande parte a uma valorização incrível das ações da Tesla que deram um “salto” de 7,8%. Assim, o líder da marca norte-americana é detentor de 20% das ações da empresa que lhe valeram uma valorização de património líquido em mais de 150 mil milhões de dólares. No total, a fortuna de Musk chega aos 188,5 mil milhões de dólares, ou seja, 1,5 mil milhões de dólares a mais do que Jeff Bezos.

Para além da marca de automóveis elétricos, Musk é ainda o fundador da SpaceX, empresa essa relacionada com tecnologia aeroespacial. Por fim, as expetativas apontam para a continuação do crescimento de vendas da Tesla, apesar do segmento elétrico ter cada vez mais concorrentes.