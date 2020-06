Denominado Porsche Impact, este programa da casa de Zuffenhausen é uma calculadora online onde um cliente Porsche pode fazer as contas á pegada de CO2 do ou dos seus carros da marca que tem na garagem e apoiar financeiramente projetos que compensem a sua pegada ambiental.

Durante o tempo do projeto piloto, entre dezembro de 2018 e abril de 2020, foram compensadas 45 mil tonelada de CO2. Acabada a fase piloto, o Porsche Impact alarga-se a mais 15 países (China, Canadá, Singapura, Brunei, Camboja, Polinésia Francesa, Indonésia, Malásia, Nova Caledónia. Nova Zelândia, Sri Lanka, Tailândia, Vietename, Mongólia e Filipinas) depois de estar disponível na Alemanha, Grã-Bretanha, Polónia eEstados Unidos da América.

Como parte do Porsche Impact, os clientes podem optar entre vários projetos internacionalmente certificados: as iniciativas disponíveis focam-se na proteção das florestas nos EUA, proteção sustentável dos habitats no Zimbabué e produção de energia através da água e do vento no Vietname e na China. Há também projetos de conservação das florestas em países como o Canadá e a Austrália.

A contribuição da compensação particular é baseada no consumo, na quilometragem anual e no programa de apoio selecionado. Por exemplo, o montante da compensação para um Porsche que tenha percorrido 15.000 quilómetros com um consumo médio de 12 litros por cada 100 quilómetros percorridos é entre 46 e 104 euros por ano.

A Porsche aproveitou este projeto e desde o final de novembro de 2018, as emissões de CO2 da frota da Porsche AG foram neutralizadas com a iniciativa. Em complemento aos programas de compensação como o Porsche Impact, a casa alemã tem dado prioridade a medidas para evitar ou reduzir as emissões de CO2.

“A Porsche está a perseguir uma estratégia consistente de sustentabilidade,” afirma Albrecht Reimold, membro do conselho executivo para produção e Llogística da Porsche. “Estamos comprometidos com os objetivos de CO2 do Acordo Climático de Paris e estamos continuamente a reduzir as nossas emissões. A nossa visão é a de uma fábrica que não cria impacto ambiental e é por isso que consideramos os efeitos dos nossos automóveis ao longo de toda a cadeia de fornecimento e pelos seus ciclos de vida. Com o Porsche Impact, oferecemos aos clientes a oportunidade de fazerem a sua própria contribuição e de compensar as suas emissões pessoais de CO2.”