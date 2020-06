Recuperar um carro clássico é um ato de amor, pouco racional e que custa muito dinheiro. A Jaguar veio aumentar esse gasto com a oferta de um motor clássico dos anos 50 e 60, o bloco de seis cilindros com 3,8 litros.

É verdade! A Jaguar fez regressar o motor com 50 anos que foi utilizado no XK150, XK150S, MkIX, Mk2, MkX, E-Type Serie 1 e o S-Type. O motor foi recuperado com as especificações da época e pode ser lado como substituto do original.

Para ter um motor novo, basta contactar a Jaguar Classic e encomendá-lo online no sítio oficial da marca. Depois, terá de submeter a documentação que faz prova da propriedade do veículo e pode escolher entre ficar com o número de motor original ou um novo número. Este número será gravado no bloco, com um asterisco que indica ser um motor de substituição. Caso não queira isso, terá um novo número de motor.

Finalmente, basta pagar e com todas as taxas incluídas, o motorzinho custa-lhe quase 16 mil euros (14.340 libras) Cada bloco tem um certificado de autenticidade da Jaguar Classic. Para os mercados britânico e alemão, a garantia do bloco é de dois anos, sendo que utilização em competição ou alterações feitas por preparadores, anula a garantia